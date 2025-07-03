Yalova'da Boğulma Olayı: 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Yalova'da denize giren 6 yaşındaki çocuk boğuldu.

Eyüp Hüseyin Yılmaz (6), yaz tatili için 8 yaşındaki abisiyle beraber Yalova'daki halasının yanına geldi.

Abisi ve halasıyla Gazipaşa Caddesi'nde bulunan Akasya Plajı'nda denize giren çocuk, ikindi saatlerinde halasının yanında bulunmadığı sırada abisiyle denizde oynarken gözden kayboldu.

Denizde bulunanlar tarafından bilinci kapalı şekilde sudan çıkarılan çocuk, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yılmaz, hastanede hayatını kaybetti.