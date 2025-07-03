Yalova'da Boğulma Olayı: 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Yalova'da yaz tatili için halasının yanına giden 6 yaşındaki Eyüp Hüseyin Yılmaz, denizde boğularak hayatını kaybetti. Olay, Akasya Plajı'nda abisiyle oynadığı sırada meydana geldi.

Yalova'da denize giren 6 yaşındaki çocuk boğuldu.

Eyüp Hüseyin Yılmaz (6), yaz tatili için 8 yaşındaki abisiyle beraber Yalova'daki halasının yanına geldi.

Abisi ve halasıyla Gazipaşa Caddesi'nde bulunan Akasya Plajı'nda denize giren çocuk, ikindi saatlerinde halasının yanında bulunmadığı sırada abisiyle denizde oynarken gözden kayboldu.

Denizde bulunanlar tarafından bilinci kapalı şekilde sudan çıkarılan çocuk, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yılmaz, hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Onur Erdik - Güncel
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