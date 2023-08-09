Yalova'da beton mikserinin altında kalan 68 yaşındaki adam ağır yaralandı

Yalova'da Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerinde trafik ışıklarında yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki bir adam, beton mikserinin altında kalarak ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.