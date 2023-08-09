Yalova'da beton mikseri altında kalan yaşlı adam yaralandı

Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışırken beton mikserinin altında kalan 68 yaşındaki bir adam yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan adam, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışırken beton mikserinin altında kalan yaşlı adam yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Ömer Faydalı Caddesi İsmet Acar Sokak ve Vatan Caddesi mevkii trafik ışıklarında yolun karşısına geçmeye çalıştığı öğrenilen 68 yaşındaki Y.E., beton mikserinin altında kaldı. Beton mikserinin altında sıkışan Y.E., bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak 112 acil servis ekiplerine teslim edildi. Yaralı daha sonra ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA