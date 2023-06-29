Yalova'da Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Çınaraltı Çay Bahçesi'nde gerçekleşen programa, ilçe yöneticileri, kamu kurumları ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından emniyet ve jandarma personeli ile huzurevi sakinleri ziyaret edildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Çınaraltı Çay Bahçesi'ndeki programa, Çınarcık Kaymakamı Cemil Aksak, Belediye Başkan Vekili Nizamettin Balkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Savaş, Çınarcık Belediye Meclisi üyeleri, mahalle muhtarları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Aksak, Balkaya ve Savaş, bayramlaşma töreninin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personel ile Çınarcık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.