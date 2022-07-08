Yalova'da balıkçıların oltasına yavru köpek bağlığı takıldı Yalova'da balıkçıların oltasına yavru köpek bağlığı takıldı Yalova'da kayıkla ava çıkan balıkçılar, oltaya takılan yavru köpek balığı yeniden de denize bıraktı. Yalova'da balıkçıların oltasına yavru köpek bağlığı takıldı YALOVA - Yalova'da kayıkla ava çıkan balıkçılar, oltaya takılan yavru köpek balığı yeniden de denize bıraktı. Kent merkezinden kayıkla denize açılan balıkçılar, avlandıkları sırada oltalarına yavru köpek balığı takıldı. Balığı kayığa çeken balıkçılar daha sonra çengeli çıkararak yavruyu yeniden denize saldı. Marmara Denizi'nde avlanan balıkçıların gün içinde oltalarına takılan ikinci köpek balığı olduğu öğrenildi. İhlas Haber Ajansı / Erhan Erdoğan - Güncel Yalova Güncel Haberler

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