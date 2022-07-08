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Balıkçıların oltasına köpek balığı takıldı

AA - Güncel
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Yalova'da kayıkla Marmara Denizi'ne açılan balıkçının oltasına köpek balığı takıldı.

Yalova'da kayıkla Marmara Denizi'ne açılan balıkçının oltasına köpek balığı takıldı.

Kayıkla denize açılan bir grup balıkçı, attıkları oltaya takılan köpek balığı yavrusunu cep telefonuyla kayda aldı.

Oltayı çektikçe yavruyu su üstünde gören balıkçılar, kayığa aldıkları balığı oltanın çengelinden kurtardıktan sonra yeniden denize bıraktı.

Kayıtta, kısa sürede su üstünde duran köpek balığı yavrusunun daha sonra gözden kaybolduğu görülüyor.

AA / Güncel

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