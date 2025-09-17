Haberler

Yalova'da Ayı, Köy Yolunda Araçla Seyahat Eden Vatandaşın Kamerasına Yakalandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, bir vatandaş köy yolunda giden aracıyla aniden karşısına çıkan ayıyı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde ayı, otomobilin önünde koşarak ormanlık alana doğru ilerliyor.

Görüntüde, bir süre otomobilin önünden köy yolunda koşan ayının, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kaybolması yer alıyor.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
