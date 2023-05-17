Yalova'da ayaklarına ip dolanan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir apartmanın balkonunda ayakları ipe dolanan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir apartmanın balkonunda ayakları ipe dolanan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.
Sahil Mahallesi Efe Sokağı'ndaki bir binanın balkonunda güvercinin ipe takılarak asılı kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
Ekipler, bölgeye gelerek merdivenli araçla güvercini bulunduğu yerden aldı.
İtfaiye garajına götürdükleri kuşu ayağındaki ipten de kurtaran ekipler, güvercini saldı.
Kaynak: AA / Güncel