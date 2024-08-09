Yalova'da Art Arda Çıkan Orman Yangınları

YALOVA'nın Armutlu ilçesinde 15 yıldır yanmayan ormanlarda, 8 günde 3 kez art arda yangın çıktı. Kapaklı'daki yangında 1 hektarlık alan, Keçikayalıkları'nda 2,5 hektar, Hayriye köyündeki son yangında ise 25 hektarlık çam ağacından oluşan orman yandı. İnsan kaynaklı olabileceği tahmin edilen yangınlarla ilgili soruşturma sürerken, Yalova Valisi Hülya Kaya, "Armutlu bölgesinde 3 çok ciddi yangın tehlikesi atlattık. Sebeplerini araştırıyoruz" dedi.

Armutlu ilçesinde son 15 günde çıkan orman yangınlarında 28,5 hektarlık alan küle döndü. 15 yıldır yanmayan ormanda 8 günde 3 defa art arda yangın çıkarken, Kapaklı'da 1 hektarlık alan, Keçikayalıkları'nda 2,5 hektarlık alan, Hayriye köyünde ise 25 hektarlık alan zarar gördü. Art arda çıkan yangınların ardından tedbirlerin artırıldığına dikkat çeken Yalova Valisi Hülya Kaya, "Maalesef son günlerde özellikle Armutlu bölgesinde 3 tane çok ciddi yangın tehlikesi atlattık. Her 3 yangının da tabii Armutlu bölgesinde olması da bizleri çok üzdü. Bu bölge bizim en riskli olarak değerlendirdiğimiz bölgelerden biri içinde yer alıyor. Bu bölgemizde çok yoğun çam ağaçları olduğundan riskli bölge olarak yer alıyor. Biz burada her türlü önlemimizi aldık. Arazözlerimizi burada konuşlandırdık. Yangın gözetleme kulesindeki arkadaşlarımızın sayısını artırdık. Gemlik yakın olduğu için gelecek ekipleri de bu noktada planladık" diye konuştu.

Haziran ayından itibaren Yalova genelinde ateşli piknikleri ve havai fişeklerin ormanın 4 kilometre yakınında atılmasını yasakladıklarını söyleyen Vali Kaya, "Özellikle düğün sezonunda ormana yakın alanlarda hiçbir şekilde havai fişek kullanılmaması için de bir karar aldık. Bu kararı bütün işletmecilere tebliğ ettik. Jandarmamız bu konuda sıkı denetimlerini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

'SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR'

Vali Hülya Kaya, açıklamasında şunları söyledi:

"Çıkan yangınların sebeplerini de araştırıyoruz. Son çıkan yangında henüz bir sebebe ulaşamadık. Buradaki elektrik akımından mı ortaya çıktı, rüzgar panelleri var onlardan kaynaklı çıkan bir arıza mı buna sebebiyet verdi? Bunların araştırmalarını sahada gerçekleştiriyoruz. Keçikayalıkları'nda meydana gelen yangında, 5 şüpheli tespit etmiştik. Adliyeye çıkarılan bu kişiler, serbest bırakıldı. Savcılığımız adli süreci başlattı. Bununla ilgili soruşturma devam ediyor. Buradaki ormanlarımızda ufacık bir yangında yayılma ihtimali çok yüksek. Biz İstanbul'dan, Bursa'dan helikopter istedik. Uçaklar istedik. Bütün bölgedeki iş makinelerini, itfaiyeleri buraya davet ettik. Çok hızlı şekilde müdahale etmemize rağmen, 25 hektarlık alanımızı kaybettik. Dolayısıyla çok dikkatli olmamız lazım. Gördüğümüz yangınları çok hızlı şekilde ihbar etmemiz lazım. Yalovalı hemşehrilerimize bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Yangın sırasında elinde kovalarla gelen, büyük küçük destek olan, buradaki köylülerimiz sulama tanklarına su doldurup gelip, yardımcı olan çiftçilerimize de teşekkür ediyorum. Bu yangını hep beraber söndürdük."

'PİKNİĞİMİZİ BU HAVALARDA ATEŞLİ YAPMAYALIM'

Vali Kaya, "Alacağımız ufak önlemlerle, bu büyük yangınları önleyebiliriz. Pikniğimizi bu sıcak havalarda ateşli yapmayalım. Yapalım güzelce kekimizi, böreğimizi, dolmamızı, yanına çayımızı demleyelim. Böyle de piknik yapılabilir. En azından şu sıcak havaları atlatalım. Onun dışında çok güzel mesire alanlarımız var, piknik yapabilecekleri ateş de yakabilecekleri. Bizim kontrollü olarak izin verdiğimiz alanlarımız var" dedi.

Haber-Kamera: Zehra BAYKAL/YALOVA,