Yalova'da Armutlu ilçesinde çıkan yangın söndürüldü
Yalova'nın Armutlu ilçesinde bulunan bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.
Yalova'nın Armutlu ilçesinde 4 katlı binanın bacasından kaynaklanan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Armutlu ilçesinde İskele Meydanı'nda bulunan bir binanın çatı katında bacadan kaynaklandığı belirtilen yangın, kısa sürede çatı katını sardı.
Kimsenin yaralanmadığı yangına müdahale eden Armutlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürdü.
Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangında maddi hasar meydana geldi.