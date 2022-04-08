Yalova'da arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi - Haberler

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Yalova'da arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi

AA - Alirıza Sözbir - Güncel
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Yalova'da arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir dairede tadilat işi yapan arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

ÇİFTLİKKÖY, YALOVA (AA) - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir dairede tadilat işi yapan arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

İlçedeki bir binada tadilat yapan İ.K'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında katil zanlısı Uğur Ender T'nin (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polis ekiplerince adliyeye getirilen şüpheli, gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna, "Pişman mıyım, kabul etmiyorum ki neden pişman olayım." yanıtını verdi.

Olay

Uğur Ender T, Yalı Caddesi'ndeki bir binanın ikinci katında tadilat yapan İ.K'nin (21) yanına gelmişti. Bu kişilerin arasında kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma büyüyüp kavgaya dönüşmüştü.

Kısa süre önce tanıştığı Uğur Ender T. tarafından cam parçasıyla boğazı kesildiği öne sürülen İ.K, Yalova Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, kaçan şüpheli ise İsmet İnönü Caddesi'nde polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Yalova'da arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi

Yalova'da arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi

AA / Alirıza Sözbir - Güncel

Çiftlikköy, Yalova, Polis, Güncel, Haberler

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