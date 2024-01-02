Yalova'da Aranan 52 Şüpheliden 17'si Tutuklandı
Yalova'da polisin düzenlediği operasyonlarda farklı suçlardan arama kaydı bulunan 52 şüpheliden 17'si tutuklandı. Yalova Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arama kaydı bulunanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 16-31 Aralık'ta ekiplerin sistem ve saha çalışmalarında, hırsızlık, kasten yaralama, dolandırıcılık, uyuşturucu imal ve ticareti, tehdit, güveni kötüye kullanma, yağma gibi suçlardan aranması bulunan 52 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında bulunan 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11, 5 yıldan 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası olan 3, 10 yıldan 20 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2, 20 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi cezaevine teslim edildi. Adli mercilerce haklarında yakalama emri çıkartılanların yakalanmalarına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.
Yalova'da polisin düzenlediği operasyonlarda farklı suçlardan arama kaydı bulunan 52 şüpheliden 17'si tutuklandı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arama kaydı bulunanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
16-31 Aralık'ta ekiplerin sistem ve saha çalışmalarında, hırsızlık, kasten yaralama, dolandırıcılık, uyuşturucu imal ve ticareti, tehdit, güveni kötüye kullanma, yağma gibi suçlardan aranması bulunan 52 kişi gözaltına alındı.
Yakalananlar arasında bulunan 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11, 5 yıldan 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası olan 3, 10 yıldan 20 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2, 20 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi cezaevine teslim edildi.
Adli mercilerce haklarında yakalama emri çıkartılanların yakalanmalarına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.