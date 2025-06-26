Yalova'da Apartmanın Çatı Katında Yangın: 3 Kişi Kurtarıldı

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Yalova'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçla kurtarıldı. Yangın, vantilatörün alev alması sonucu meydana geldi.

YALOVA'da 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçla kurtarıldı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Süleymanbey Mahallesi Doğan Sokak'taki Meryem Hanım Apartmanı'nın çatı katında çıktı. Vantilatörün alev almasıyla çıkan yangında, dumanlar binayı sararken; 4'üncü kattaki dairede bulunan 3 kişi mahsur kaldı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalan 3 kişi, merdivenli itfaiye aracıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta müdahale edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Haber: Zehra BAYKAL-Kamera: YALOVA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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