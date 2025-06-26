Yalova'da Apartman Çatısında Yangın: 3 Kişi Kurtarıldı

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Yalova'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarılırken, dumandan etkilenen başka 3 kişiye de sağlık ekipleri müdahale etti.

Yalova'da 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Süleymanbey Mahallesi Doğan Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında vantilatörün alev alması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangında binada mahsur kalan 3 kişi, itfaiyenin sepetli aracıyla bulundukları yerden kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Kaynak: AA / Onur Erdik - Güncel
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