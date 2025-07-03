Yalova'da Alkollü Araç Kullanan Sürücüye Cezai İşlem
Yalova'da alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyeti 2043 yılına kadar el konulan Y.G, yine direksiyon başında yakalanarak 18 bin 677 lira ceza aldı.
Yalova'da alkollü araç kullandığı için 2043 yılına kadar ehliyetine el konulan sürücü, yine direksiyon başında yakalandı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince 14 Haziran 2025'te yapılan denetimlerde, alkollü olduğu gerekçesiyle ehliyetine 2043'e kadar el konulan Y.G, Radar Caddesi Altın Sokak'ta ekiplerce araç kullanırken yakalandı.
Y.G'ye 18 bin 677 lira para cezası kesildi.
Kaynak: AA / Onur Erdik - Güncel