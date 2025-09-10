Yalova'da Abartı Egzozlu Kamyona 11 Bin 434 Lira Ceza

Yalova'da trafik ekiplerinin kontrolünde muayenesiz trafiğe çıkan ve kumandayla kontrol edilen abartı egzozlu kamyon sürücüsüne 11 bin 434 lira ceza kesildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Çiftlikköy ilçesi Taşköprü Yol Kontrol Noktası'nda yaptığı denetimde R.Y'nin sevk ve idaresindeki kamyonu durdurdu.

Kamyona düğme sistemiyle abartı egzoz takıldığını ve aracın muayenesinin bulunmadığı tespit eden ekipler, sürücüye mevzuata aykırı teknik değişiklik, çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkarmadan ve muayenesiz araçla trafiğe çıkma maddesinde ise 11 bin 434 lira idari para cezası kesti.