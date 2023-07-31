Yalova'da 75 düzensiz göçmen yakalandı

Yalova'da son bir ayda düzenlenen şok uygulamalarda Türkiye'ye illegal yollardan giren 75 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edildi. Ayrıca 1 göçmen kaçaklığı zanlısı da gözaltına alındı.

Yalova'da son bir ayda düzenlenen şok uygulamalarda Türkiye'ye illegal yollardan giren 75 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edildi. Çalışmalarda ayrıca 1 göçmen kaçaklığı zanlısı da gözaltına alınarak hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ve KOM Şubesi ekipleri tarafından Osmangazi Köprüsü ve il genelinde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar devam ediyor. Son bir ayda yapılan şok uygulamalarda Türkiye'ye illegal yollardan girdiği tespit edilen toplam 75 yabancı uyruklu şahısın sınır dışı işlemi başlatıldı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde çeşitli Geri Gönderme Merkezlerine teslim edildi.

Öte yandan, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen A.G de polis tarafından gözaltına alındı. Şahsın suçta kullandığı kamyonete de mahkeme kararıyla el konuldu. Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtildi. - YALOVA