Yalova'da 66 bin 100 makaron ele geçirildi - Haberler

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Yalova'da 66 bin 100 makaron ele geçirildi

AA - Sıtkı Yıldız - Güncel
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Yalova'da 66 bin 100 makaron ele geçirildi

Yalova'da jandarma ekiplerinin arama yaptığı barakada, 66 bin 100 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

YALOVA (AA) - Yalova'da jandarma ekiplerinin arama yaptığı barakada, 66 bin 100 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Altınova İlçe Jandarma ekipleri, Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinde S.Ç'nin kilitli poşetler içerisinde dolu makaron sattığı bilgisine ulaştı.

Alınan arama kararı ile şüpheliye ait barakada arama yapan ekipler, 66 bin 100 dolu makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.Ç. hakkında işlem başlatan ekipler, ele geçirilen malzemeleri Gümrük Müdürlüğüne teslim etti.

AA / Sıtkı Yıldız - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Sigara, Yalova, Güncel, Haberler

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