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Yalova'da 5 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Yalova'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir araçta 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca, 613 uyuşturucu hap ele geçirilmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Yalova'da bir araçta 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde suçlarına karışanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, çevre illerden temin edilen uyuşturucunun Yalova'ya getirileceği ihbarı üzerine bir otomobili takibe aldı.

Sürücüsü kaçan otomobilde yapılan aramada, 5 kilogram sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, tabanca ile 7 fişek ele geçirildi.

Ekipler kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan bir otomobilde 613 uyuşturucu hap ele geçirilmesiyle ilgili K.Ö. gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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