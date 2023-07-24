Yalova'da 470 Gram Kokain İle Yakalanan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı
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Yalova'da durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 470 gram kokain ele geçirildi. İki şüpheliden biri tutuklandı.
Yalova'da uygulama noktasında durdurulan kamyonette 470 gram kokain ile yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre İllerden temin ettikleri uyuşturucu maddelerle uyuşturucu madde ticareti yapacaklarını tespit ettiği C.Y. ve Y.A'yı takibe aldı.
Şüphelilerin bulunduğu kamyoneti kontrol noktasında müdahale eden ekipler, narkotik maddeler arama köpeği "Zeytin" eşliğinde yaptığı aramada 470 gram kokain ele geçirdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen C.Y. tutuklandı, A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.???????