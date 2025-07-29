Yalova'da 45 Kişi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Başvurdu

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Yalova'da aynı yemek fabrikasından yemek yiyen 45 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Yapılan açıklamada, hastaneye başvuranların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Yalova'da aynı yemek fabrikasından alınan yemeği tükettiği belirlenen 45 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, Çiftlikköy ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle farklı firmalarda çalışan 45 kişinin hastanelere başvurduğu ifade edildi.

Yapılan araştırmada Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 40, özel bir hastanede de 5 kişinin tedavi altına alındığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başvuran kişilerin bazı firmaların çalışanları olduğu ve aynı yemek firmasından yemek aldıkları tespit edilmiştir. Hastaneye başvuranların hayati tehlikelerinin bulunmamakta olup olayla ilgili işlemlere başlanılmıştır."

Ekipler tarafından yemekten alınan numunelerin incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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