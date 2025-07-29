Yalova'da 45 İşçi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastanelere Başvurdu

Yalova'da 45 İşçi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastanelere Başvurdu
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Yalova'da farklı firmalarda çalışan 45 işçi, yedikleri öğle yemeğinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Aynı yemek şirketinin yemek verdiği belirlenirken, konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

YALOVA'da farklı firmalarda çalışan 45 işçi yedikleri öğle yemeğinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Bu firmalara aynı yemek şirketinin yemek verdiği öğrenilirken, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yalova'da farklı firmalarda çalışan 45 işçi yedikleri öğle yemeğinin ardından rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılan işçilerin yediği yemeklerin aynı yemek şirketi tarafından verildiği belirlendi. Olayın ardından Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, hastaneye başvuran kişilerin farklı sektörlerde 4 firmanın çalışanları olduğu ve aynı yemek firmasından yemek aldıklarının tespit edildiği belirtildi. Hastaneye başvuran işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edilen açıklamada soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Öte yandan incelenmek söz konusu yemekten numune alındığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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