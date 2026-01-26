Bakan Kurum'dan Yalova'da yeni konutlarına kavuşan vatandaşlara ilişkin paylaşım Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sevincin adresi bu kez Yalova. Güvenli, sağlam, uygun fiyatlı yuvalarımızla Türkiye'yi ev sahibi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 250 bin sosyal konutluk İlk Evim Projesi kapsamında, Yalova'nın merkez ilçesi Kazımiye Mahallesi'nde 34 bin 858 metrekare alana 304 konut inşa edildi.

Kurum, TOKİ'nin İlk Evim Projesi kapsamında Yalova'nın Kazımiye Mahallesi'nde ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Ev sahibi Resul Şahin'in "Dar gelirli insanlara ilaç gibi geldi" sözünü alıntılayarak paylaşımda bulunan Kurum, "Sevincin adresi bu kez Yalova. Güvenli, sağlam, uygun fiyatlı yuvalarımızla Türkiye'yi ev sahibi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

"Evimi çok seviyorum ve çok mutluyum"

Ev sahibi Şahin, kura çekimlerinde kendisine ev çıkınca çok sevindiğini belirterek, "TOKİ olmasaydı ev sahibi olmayı hayal bile edemezdim çünkü imkanım yok. 6 nüfus bakıyorum, 1 kişi çalışıyordu. Mümkün değil. Böyle bir şey düşünemedim. Allah, ön ayak olanlardan, bize bu desteği verenlerden razı olsun. Bu konutlar dar gelirli insanlara gerçekten ilaç gibi geldi." açıklamasını yaptı.

Bir başka ev sahibi Zeynep Arslanhan da kurada ev çıktığını duyduğunda inanamadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Canlı yayını izlerken ismimi görünce çok sevindim. Ama bu kadar güzel ev olacağını düşünmemiştim. Evimi çok seviyorum ve çok mutluyum. İyi ki de başvurmuşum. Her şey çok güzel. Hele manzara süper. Daha temiz hava alıyoruz. Orman havası. Balkonda yemeğimi yiyebiliyorum."

Ferit Arslanhan ise konutların depreme dayanıklı oluşuna dikkati çekerek, "Hem Balıkesir'de hem burada çok deprem oldu. Depremlerde ufak tefek sallandık ama Allah razı olsun devletimiz binayı sağlam yapmış. Ben isterim ki Türkiye'ye komple sosyal konut yapsınlar. Yani 500 bin değil, 1 milyon olsun." ifadelerini kullandı.

Diğer bir ev sahibi Semra Özkan ise deprem bölgesinde olduklarını belirterek, 1999 depreminde ciddi kayıplar yaşadıklarını hatırlattı. Özkan, TOKİ'lerin hep güvenli olduğunu, içleri rahat şekilde evlerinde oturduklarını kaydetti.