Yalova'da 300 Keklik Doğaya Salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılı salım programı kapsamında Yalova'ya tahsis edilen 300 keklik doğaya bırakıldı.

Çınarcık ilçesinde düzenlenen programda, Vali Hülya Kaya ve protokol üyeleri keklikleri doğaya saldı.

Vali Kaya, Çınarcık Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği bünyesinde rehabilite ve tedavi edilen kekliklerin, ekolojik dengeye ve biyolojik çeşitliliğe önemli katkılar sağladığını dile getirdi.

Kekliklerin tarımsal zararlılarla biyolojik mücadelede de etkili bir rol üstlendiğini belirten Kaya, vatandaşları bu türlerin korunması konusunda daha duyarlı olmaya çağırdı.

Programda, salım yapılan bölgelerde avcılığın yasaklandığı, kekliklerin doğayla uyumlu yaşamalarının da Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından fotokapanlarla izlenmeye devam edileceği belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 2025 yılı salım programı kapsamında çeşitli köylerde keklik ve sülün salımlarının süreceği ifade edildi.

Salım programına, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Nevzat Alğan, köy muhtarları, avcı dernek temsilcileri, vatandaşlar ve kurum personeli katıldı.