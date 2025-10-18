Haberler

Yalova'da 3 yayanın otomobilin çarpmasından son anda kurtulması güvenlik kamerasında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yayanın kaza yapan otomobilin çarpmasından son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yayanın kaza yapan otomobilin çarpmasından son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki pikaba çarparak kaldırıma çıktı.

Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişi, üzerlerine gelen otomobilin çarpmasından hızla geriye kaçarak kurtuldu.

Yayaların kazadan son anda kurtulması, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza sonrası bölgeye gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan kapı yeniden açılıyor
Annesinin sevgilisinin kafasını kesti, beynini blenderda öğüttü

Korkunç olay! Annesinin sevgilisinin kafasını kesip blenderda öğüttü
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fotoğraf karesi de aralarında geçen diyalog da bomba
Dini nikahlı eşi tarafından boğazından bıçaklandı!

O kentimizde dehşet! Boğazından bıçaklandı
2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

2 kiloluk altın krizi! Ünlü rapçi havalimanında gözaltına alındı
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Jurasek'in büyük şanssızlığı: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı

Büyük şanssızlık: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı
Trump'ın uykularını kaçıracak protesto! Tüm ülkeye yayılıyor

Trump'ın uykularını kaçıracak protesto! Tüm ülkeye yayılıyor
Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor

Derbide de durdurulamadılar! Trabzon aldı başını gidiyor
Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Usta isme son görev! Eski rol arkadaşı büyük pişmanlığını anlattı
Beşiktaş sahasında bu sezon bir ilki yaşadı evinde ilk kez kaybetti

Bu sezon bir ilk yaşandı
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Portekiz'de peçe ve burka giymek yasaklandı

Avrupa ülkesinde bu kıyafetleri giymek artık yasak! Cezası ağır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.