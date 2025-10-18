Yalova'da 3 yayanın otomobilin çarpmasından son anda kurtulması güvenlik kamerasında
Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yayanın kaza yapan otomobilin çarpmasından son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki pikaba çarparak kaldırıma çıktı.
Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişi, üzerlerine gelen otomobilin çarpmasından hızla geriye kaçarak kurtuldu.
Yayaların kazadan son anda kurtulması, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaza sonrası bölgeye gelen polis ekipleri inceleme başlattı.
Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel