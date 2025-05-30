Yalova'da 3 Katlı Evde Yangın Çıktı
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bulunan 3 katlı evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 3 katlı evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çiftlikköy'e bağlı Laledere köyünde bulunan 3 katlı evin çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken evin çatı katında hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel