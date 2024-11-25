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Yalova'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Yalova'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı
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Yalova'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen programlarla kutlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yaparak yeni öğretmenler için yemin töreni düzenlendi. Etkinlik, 'Çünkü Ben Öğretmenim' adlı müzikal oyunla sona erdi.

Yalova'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen programlarla kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtına İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe'nin çelenk sunmasıyla başlayan programda, saygı duruşunda bulunulup ve İstiklal Marşı okundu.

Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde (RDKM) Yalova Güzel Sanatlar Lisesi tarafından hazırlanan programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Akmeşe, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği 24 Kasım 1928 yılının 96. yıl dönümünü olduğunu hatırlattı.

Bu günün öğretmenler günü olarak kutlanılmaya başlanmasının ise 43. yılını aynı heyecan ve coşkuyla kutladıklarını aktaran Akmeşe, "Öğretmenlik, insanlık tarihinin en önemli mesleğidir. Öğretmenlik mesleği, her şeyden önce bir ideal, gaye ve bir hizmet mesleğidir. Bir öğretmenin en önemli özelliği, sevgi dolu yüreği ve adanmışlık ruhudur. Sevgi dolu bir öğretmen, ışık demektir. O, yeri doldurulmaz öğretici, eserine kıymet biçilemeyen varlık, kendini tüketerek etrafını aydınlatan mum, dünyanın en büyük sorumluluğuna sahip insanıdır, öğretmen." diye konuştu.

Akmeşe'nin konuşmasının ardından göreve yeni başlayan ve stajyerlik dönemini tamamlayan öğretmenler için yemin töreni düzenlendi.

Türk Bayrağı'na el basarak yemin ederek mesleğe ilk adımlarını atan öğretmenler, salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

Görev süresini tamamlayarak emekliye ayrılan öğretmenlere ise "Hizmet Şeref Belgeleri", Vali Hülya Kaya ve il protokolü tarafından verildi.

Konuşmaların ardından program, Yalova Güzel Sanatlar Lisesi tarafından hazırlanan "Çünkü Ben Öğretmenim" adlı müzikal oyunun sahnelenmesiyle son buldu.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
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