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Yalova'da 20 tersane işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Yalova'da 20 tersane işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Güncel Haberler

Yalova'nın Altınova ilçesinde 20 tersane çalışanı gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde 20 tersane çalışanı gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Altınova Tersaneler Bölgesi'ndeki tersanelerde çalışan 20 kişi, bölgeye hizmet veren firmanın yemeklerinden yedikten sonra rahatsızlanınca Altınova ve Karamürsel ilçe devlet hastaneleri ile Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karamürsel Altınova Yalova Güncel Haberler

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