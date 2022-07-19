Yalova'da 20 gün sonra aynı ATM'lere çekiçle zarar verdi - Haberler

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Yalova'da 20 gün sonra aynı ATM'lere çekiçle zarar verdi

Demirören Haber Ajansı - Özgür Yıldız - Güncel
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Yalova'da 20 gün sonra aynı ATM'lere çekiçle zarar verdi

YALOVA'da akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen N.Ş. (49), Altınova ilçesi Yalova-İzmit karayolu yakınında bulunan ATM'lere çekiçle zarar verdi.

YALOVA'da akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen N.Ş. (49), Altınova ilçesi Yalova-İzmit karayolu yakınında bulunan ATM'lere çekiçle zarar verdi. N.Ş.'nin, 20 gün önce de aynı ATM'lere zarar verdiği belirtildi.

Olay, Altınova ilçesinde meydana geldi. N.Ş., Yalova- İzmit karayolu minibüs durağı yakınındaki ATM'lere çekiçle saldırıp zarar verdi. Çevredekilerin bakışları arasında tek tek ATM'lerin ekranlarını kıran N.Ş., polis tarafından gözaltına alındı. Akli dengesinin yerinde olmadığı ve cezai ehliyeti bulunmadığı belirtilen N.Ş.'nin 20 gün önce de aynı saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. ATM'de işlemi olan vatandaş ise mağdur olduklarını ifade etti.


Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız - Güncel

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