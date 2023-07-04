Yalova'da bir işyerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili yakalanan 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalova'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

YALOVA Yalova'da bir işyerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili yakalanan 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler Mahallesi Muammer Aksoy Sokakta faaliyet gösteren bir işyerinden 2 bilgisayar, 2 fotoğraf makinesi, kamera, harici bellek, robot kamera kumanda cihazı çalınması olayıyla ilgili S.A.P. ve M.K'yi gözaltına alındı. Şahıslardan ele geçirilen çalıntı 2 bilgisayar ve harici bellek bulunarak işyeri sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı burada çıktığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.