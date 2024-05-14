Üye Girişi
Haberler

Yalova'da 118 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı ve 118 bin dolu makaron ele geçirildi. Şüphelilerin yasal olmayan yollardan temin ettikleri sigarayı piyasaya süreceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 118 bin dolu makaron ele geçirildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.O.A, Y.B. ve B.Ş'nin yasal olmayan yollardan temin ettikleri sigarayı ilçede piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 118 bin içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Çınarcık Makaron Güvenlik Operasyon Kaçakçılık Güncel Haberler

Erdoğan'ın uykularını kaçıracak anket! Bugün seçim olsa AK Parti 2. oluyor

Erdoğan'ın uykularını kaçıracak anket! Bugün seçim olsa AK Parti 2. oluyor

 İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam

İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam

 Balıkesir'de üniversiteli motokuryeyi bıçaklayarak öldüren katilin 6 ayrı suç kaydı çıktı

Balıkesir'de üniversiteli motokuryeyi bıçaklayarak öldüren katilin 6 ayrı suç kaydı çıktı

 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title