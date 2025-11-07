Haberler

Yalova'da 100 Bin Dolarla Dolandırıcılık: Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir vatandaşı dolandırarak 100 bin dolar alan T.K., polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde dükkan satın almak isteyen vatandaştan 100 bin dolar alarak kayıplara karışan T.K., polis ekiplerinin kamera incelemeleri ve takibi sonrası Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yakalandı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çınarcık Polis Merkezi Amirliği'ne iki gün önce giden F.Ç., dükkan satın almak için 100 bin dolar dolandırıldığını belirtip, şikayette bulundu. F.Ç., şikayetinde 30 Ekim'de ilçede satılık bir dükkan için adını Z. olarak bildiği kişiye 100 bin dolar karşılığında anlaştıklarını, birkaç gün sonra da parayı tamamlayarak satın almak istediği dükkanın önünde buluştuklarını ifade etti. Çınarcık'ta yaşayan F.Ç., 5 Kasım günü dükkan önünde şüpheliye içerisinde toplam 100 bin dolar olan çantayı verdiğini, şüphelinin dolarları kontrol etmek bahanesi ile bankaya gideceğini beyan ederek yanından ayrıldığını ve daha sonra aradığında telefonunun kapalı olması üzerine dolandırıldığını anladı. F.Ç.'nin şikayeti üzerine titiz bir çalışma başlatan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin sahte plaka takılı beyaz renkli otomobiliyle olay yerine geldiğini, öncesindeki kamera görüntüleri incelemesinde ise orijinal plakalı haliyle otomobili tespit etti. Kendisini Z. olarak tanıtan şüphelinin T.K. olduğunu da belirleyen ekipler, şüphelinin Bursa'nın Orhangazi ilçesine aracı bırakarak buradan Kocaeli'nin Gölcük ilçesine araç değiştirerek geçiş yaptığını tespit etti. Aynı gün Gölcük'teki ikametine düzenlenen operasyonda T.K. gözaltına alınırken, 87 bin 500 dolar, 3 bin 800 dinar ve 168 bin lira para ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen T.K., çıkarıldığı mahkemece 'Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

-Haber: Zehra Baykal / YALOVA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?

Soylu'yu küplere bindiren iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.