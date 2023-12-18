Yalova Çınarcık'ta 4,1 Büyüklüğünde Deprem

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Çınarcık ilçesi olarak belirlendi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.53'te merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Marmara denizinde, Çınarcık ilçesinin 8,52 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 11,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.