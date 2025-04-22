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Yalova-Bursa Yolunda Otobüs Devrildi: Kaza Anı Kamerada

Yalova-Bursa Yolunda Otobüs Devrildi: Kaza Anı Kamerada
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Yalova-Bursa kara yolunda seyir halinde olan bir yolcu otobüsü devrildi. Güvenlik kamerası görüntüleri, otobüsün kontrolden çıkarak devrilme anını gösterdi.

KAZA KAMERADA

Yalova- Bursa kara yolunda Bolu-İzmir seferini yapan yolcu otobüsünün devrildiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde; otobüsün kontrolden çıkarak yol kenarına devrildiği anlar yer aldı.

Hasan BOZBEY/ YALOVA,

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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