Yalova-Bursa Yolunda Otobüs Devrildi: Kaza Anı Kamerada
Yalova-Bursa kara yolunda seyir halinde olan bir yolcu otobüsü devrildi. Güvenlik kamerası görüntüleri, otobüsün kontrolden çıkarak devrilme anını gösterdi.
KAZA KAMERADA
Yalova- Bursa kara yolunda Bolu-İzmir seferini yapan yolcu otobüsünün devrildiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde; otobüsün kontrolden çıkarak yol kenarına devrildiği anlar yer aldı.
Hasan BOZBEY/ YALOVA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel