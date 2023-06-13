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Yalova-Bursa kara yolunda ters şeritte seyreden otomobil cep telefonu kamerasında

Yalova-Bursa kara yolunda ters şeritte seyreden otomobil cep telefonu kamerasında

Güncel Haberler

Yalova'da, kara yolunda ters şeritten giderek trafiği tehlikeye atan araç sürücüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yalova'da, kara yolunda ters şeritten giderek trafiği tehlikeye atan araç sürücüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yalova- Bursa kara yolu Orhangazi istikametinde gece saatlerinde ters şeritten ilerleyen otomobil, yolu kullanan diğer sürücülere zor anlar yaşattı.

Paşakent Mahallesi Kavşağı'nda cep telefonuyla kaydedilen görüntüde, karşı şeritte ters yönden ilerleyen otomobil sürücüsünün, korna ve selektörle yapılan uyarılara rağmen hızını kesmeyip yoluna devam ettiği görülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Tragger Yalova Bursa Güncel Haberler

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