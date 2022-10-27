Yalova Belediyesindeki 'zimmete para geçirme' davasının görülmesine devam edildi

Yalova Belediyesinde "zimmete para geçirilmesi" iddiasıyla açılan davada Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın da bulunduğu sanıkların yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tamamı tutuksuz yargılanan Salman ve Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden uzaklaştırılan Halit Güleç'in aralarında olduğu bazı sanıklar katıldı. Taraf avukatları, CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Seyit Torun, Gamze Akkuş İlgezdi ve Veli Ağbaba ile 30'a yakın milletvekili ve çevre illerden gelen il başkanları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Belediyede 2009-2014 yıllarına ait işlemlerle ilgili dosyanın bu davayla birleştirilmesi nedeniyle 4 sanığın eklenmesiyle sanık sayısı 38'e yükseldi.

Sanık Vefa Salman'ın avukatı, mahkemeye sunulan raporların lehlerine olduğunu ve davanın çok fazla uzayacağını öne sürerek, bundan dolayı müvekkilinin dosyadan bağımsız yargılanması talebinde bulundu.

Mahkemenin talebi reddetmesi sonrası salonda duruşmayı takip eden CHP Genel Başkan Yardımcıları ile milletvekilleri, mahkeme heyetine tepki göstererek salondan ayrıldı.

Gerginlik nedeniyle ara veren mahkeme heyeti, duruşmayı izleyicilere kapattı. Bunun üzerine duruşma, kapalı devam etti.

Muharrem Erkek, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, davanın 2,5 yıldır devam ettiğini söyledi.

Dosyadaki raporların Salman'ın lehine olduğunu savunan Erkek, "2014 öncesi için de dava açıldı. Şimdi de dosyaları birleştirdiler. Tekrar raporlar alınacak, yargılama uzamaya devam edecek. Dün İçişleri Bakanlığı'nın önünden seslendik, bugün de Yalova Adliyesi'nin önünden sesleniyoruz. Yalova'nın seçilmiş belediye başkanı Vefa Salman'ı derhal göreve iade edin." dedi.

Erkek, mahkeme salonunu terk etmelerine de değindi.

Yalova halkının iradesinin gasbedildiğini öne süren Erkek, "Artık tahammülümüz kalmadı. Herkes cesur olsun, hukuk içinde hareket etsin ve şunu da hiç kimse unutmasın; hukuk her şeyi sonuna kadar takip eder, edecektir de." ifadelerini kullandı.

Seyit Torun ise Salman'ın Yalovalıların iradesiyle göreve geldiğini belirterek, "Halk iradesini gasbetmek isteyenler, adliye ya da bakanlık koridorlarında bu yetkiyi almaya çalışıyorlar ama başaramayacaklar. Asla yılmayacağız." diye konuştu.

Soruşturma ve dava süreci

Yalova Belediyesi yetkililerince, 6 Şubat 2020'de Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmıştı. Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri Bahar T. ile soruşturma dosyasında adı geçen şirketin muhasebe personeli O.G'nin yanı sıra T.T, H.Ç. ve E.G. ile belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 10 zanlının daha cezaevine gönderilmesiyle soruşturmadaki tutuklu sayısı 19'a yükselmişti. Bu kişilerden biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

"Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" ve "zimmet" suçlarından 3 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunularak kabul edilen 150 sayfalık iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında olduğu tüm sanıkların cezalandırılması talep edilmişti.

Davanın önceki duruşmalarında tutuklu 18 kişinin tahliye edilmesiyle dosyada tutuklu sanık kalmamıştı.