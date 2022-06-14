Yalova Belediyesindeki 'zimmete para geçirme' davasının tutuklu sanığı tahliye edildi

Yalova Belediyesinde "zimmete para geçirilmesi" iddiasıyla açılan ve görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Vefa Salman'ın da tutuksuz sanıklar arasında yer aldığı 34 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu tek sanık Reşat E, aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de olduğu bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Salman ise celseye katılmadı.

Zimmet suçuna yardım ettiği öne sürülen tutuksuz sanık Ö.A. savunmasında, hakkındaki suçlamayı reddetti.

Tutuksuz yargılanan müteahhit Bekir B'nin yanında muhasebe işlerine yardım ettiğini belirten Ö.A, kendi adına hazırlanan evrakla 38 bin lirayı bankadan çekerek ona teslim ettiğini söyledi.

O dönem Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E. ise sadece verilen talimatları yerine getirdiğini ileri sürerek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Reşat E'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmederek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı erteledi.

Soruşturma ve dava süreci

Yalova Belediyesi yetkililerince, 6 Şubat 2020'de Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmıştı. Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri Bahar T. ile soruşturma dosyasında adı geçen şirketin muhasebe personeli O.G'nin yanı sıra T.T, H.Ç. ve E.G. ile belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 10 zanlının daha cezaevine gönderilmesiyle soruşturmadaki tutuklu sayısı 19'a yükselmişti. Bu kişilerden biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

"Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" ve "zimmet" suçlarından yargılanan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat 2020'de İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

34 sanıklı davanın önceki duruşmalarında tutuklu 18 kişiden 17'si tahliye edilmiş, Reşat E'nin tutukluluğunun devamına karar verilmişti.