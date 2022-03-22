Yalova Belediyesindeki "zimmete para geçirme" davasına devam edildi

YALOVA (AA) - Yalova Belediyesinde "zimmete para geçirilmesiyle" ilgili davada aralarında görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın da bulunduğu 34 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu Reşat E, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

"Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" ve "zimmet" suçlarından tutuksuz yargılanan ve görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile yardımcısı Halt Güleç de duruşmada hazır bulundu.

Tutuksuz sanıkların yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme, yeni belirlenen 268 bin liralık usulsüz ödemelerle ilgili dosyanın birleştirilmesiyle ilgili sanıklara söz verdi.

268 bin liralık ödemenin 70 bin lirasını aldığı tespit edilen sanık O.S, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, 70 bin liranın evrakını Bekir B'nin isteği üzerine Reşat E'ye giderek aldığını söyledi.

Sanık O.S, bankadan aldığı 70 bin lirayı da dışarıda bekleyen Bekir B'ye teslim ettiğini, hiçbir şekilde usulsüzlük yapıldığına yönelik bir düşüncesinin olmadığını ileri sürdü.

O.S'nin savunması üzerine söz alan Reşat E. ise Salman ve Güleç'in talimatı dışında herhangi bir işlem yapmadığını ileri sürerek, "268 bin lirayı Salman ve Güleç ödesin." dedi.

Suçlamaları kabul etmeyen Reşat E, tahliyesini talep etti.

Yeni dosyada belirtilen suçlamaları kabul etmeyen Salman da davaya konu olan zimmetin 2014 yılından önce olduğunu iddia ederek, sanıkları tanımadığını ileri sürdü.

Reşat E'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı erteledi.

Soruşturma ve dava süreci

Yalova Belediyesi yetkililerince, 6 Şubat 2020'de Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmıştı. Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri Bahar T. ile soruşturma dosyasında adı geçen şirketin muhasebe personeli O.G'nin yanı sıra T.T, H.Ç. ve E.G. ile belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 10 zanlının daha cezaevine gönderilmesiyle soruşturmadaki tutuklu sayısı 19'a yükselmişti. Bu kişilerden biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

"Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" ve "zimmet" suçlarından yargılanan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunularak kabul edilen 150 sayfalık iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında olduğu tüm sanıkların cezalandırılması talep edilmişti.

34 sanıklı davanın önceki duruşmalarında tutuklu 18 kişiden 17'si tahliye edilmiş, sadece Reşat E'nin tutukluluğunun devamına karar verilmişti.