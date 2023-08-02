Yalova Belediyesi İsmetpaşa Mahallesi'nde Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hattı Yapımına Başladı

Yalova Belediyesi ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi'nde 3 bin 500 metre kanalizasyon ve 3 bin metre yağmursuyu hattı yapımına başladı. Su ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi çalışmalarıyla mahalledeki sıkıntıların giderilmesi hedefleniyor.

Yalova Belediyesi ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi'nde 3 bin 500 metre kanalizasyon ve 3 bin metre yağmursuyu hattı yapımına başladı.

Yalova Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonuncunda mevcut olan su ve kanalizasyon hatlarının yetersiz kalan kısmındaki sokaklardan boruların çapları büyütülerek yenileme çalışmaları yapılıyor. Yalova Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü yetkileri konuyla ilgili, "İsmetpaşa Mahallesi'nde ekiplerimizin tespit ettiği noktalarda su ve kanalizasyon hatlarında yenileme çalışması yapıyoruz. Mahallemizde tespit etmiş olduğumuz sokaklarda 3 bin 500 metre kanalizasyon ve 3 bin metre yağmursuyu hattını yenileyeceğiz. Mevcut olan hatlarda bulunan boruların çaplarını büyüterek gerçekleştirmiş olduğumuz yenileme çalışmalarını en kısa sürede tamamlayıp mahallemizde yaşanan sıkıntıların önüne geçmiş olacağız" açıklamasında bulundu. - YALOVA