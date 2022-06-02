Yalova Belediyesi 10 bin adet geri dönüşüm oyuncağını çocuklara dağıttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yalova Belediyesi 10 bin adet geri dönüşüm oyuncağını çocuklara dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Erhan Erdoğan - Güncel
 - Güncelleme:

Yalova Belediyesi 10 bin adet geri dönüşüm oyuncağını çocuklara dağıttı Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen 'YalovaEkoFest'te çerçevesinde 10 bin eski ve bozulmuş oyuncak geri dönüştürülerek çocuklara dağıtıldı.

Yalova Belediyesi 10 bin adet geri dönüşüm oyuncağını çocuklara dağıttı

YALOVA - Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen 'YalovaEkoFest'te çerçevesinde 10 bin eski ve bozulmuş oyuncak geri dönüştürülerek çocuklara dağıtıldı.

Yalova Belediyesi tarafından 30 mayıs- 1 haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen çevre festivali sona erdi. YalovaEkoFest'te geri dönüşüm ile yenilenen 10 bine yakın oyuncak etkinliğin son gününde öğrencilere hediye edildi.

Yalova başta olmak üzere çevre ilçe, belde ve köylerden gelen 11 bin öğrenci Raif Dinçkök Kültür Merkezinde geri dönüşüm ile kazandırılan birbirinden farklı sergileri gezdi. Sergiler arasında yer alan ve büyük emekler verilerek tamir edilerek geri dönüştürülen oyuncaklar çocuklar tarafından en fazla ilgi gösterilen alan oldu.

Birbirinden farklı oyuncakları gören çocuklar Yalova Belediyesi personelleri tarafından oluşturulan sergi hakkında bilgi aldı. Sergiyi ziyaret eden çocuklar hediyelerin oyuncaklar hediye edilince büyük mutluluk yaşadı.

Öğretmenler ve veliler yapılan çalışmayla ilgili belediyeye teşekkür etti.

İhlas Haber Ajansı / Erhan Erdoğan - Güncel

Yalova Belediyesi Yalova Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title