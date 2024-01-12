Yalova Belediye Binasının Yıkımı Devam Ediyor

Yalova'da, depreme karşı dayanıksız olduğu belirlenen belediye binasının yıkımına devam ediliyor.

Süleymanbey Mahallesi'nde 1995 yılında İller Bankasınca inşa ettirilen 5 katlı binanın tahliye edilerek birimlerin Yalova Belediyesine ait alışveriş merkezine taşınmasının ardından 2 hafta önce yıkım çalışması başlatıldı.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca riskli olduğu tespit edilen binasının yıkım çalışmalarını izleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Tutuk, gazetecilere, bu yapının beton değerlerinin düşük olduğunu söyledi.

Bakanlığın raporlarının ardından Yalova Üniversitesinin risk analizleri sonucunda yıkım kararı aldıklarını dile getiren Tutuk, "Personelimizin can güvenliğini de düşünerek binamızı kentsel dönüşüme soktuk. Yıkılırken de görüyoruz, beton maalesef kum gibi dağılıyor. C5, C6 seviyesinde olan beton değerleriyle belediye binasında hizmet verme imkanımız yoktu." dedi.

Tutuk, aynı yerde inşa edilecek yeni bina için yapım ihalesine bu yıl çıkılacağı bilgisini verdi.

Katlı otoparkı da bulunan modern bir belediye binası yapacaklarını anlatan Tutuk, "Enerjisini kendi üretebilen, yenilenebilir enerjiyi kullanabilen akıllı bir bina yapacağız. Gençlere yönelik kütüphanesi, meclis salonu ve yemekhanesi olacak. Hızla bitmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz." diye konuştu.

Kentsel dönüşüme belediye binasını dahil ederek Yalovalılara örnek olduklarını vurgulayan Tutuk, kent sakinlerine çağrıda bulundu.

Depreme dayanıklı binalar için kentsel dönüşümün önemine dikkati çeken Tutuk, şunları kaydetti:

"Yalova halkının da bu duyarlılığı göstererek, 1999 Depremi'nden önce yapılmış bütün binaların kentsel dönüşüme girmesini hızla tavsiye ediyoruz. Bununla ilgili Yalova Belediyesi olarak tüm kararları alacağız, uygulamaya sokmak için yardımcı olacağız. Kentsel Dönüşüm Ofisini 2020 yılında açtık. Bu konuda bilgi almak isteyen tüm hemşehrilerimiz Gazipaşa Caddesi'nin girişinde bulunan Yalova Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofisine giderek bilgi alabilirler."