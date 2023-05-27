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Yalova Atatürk Merkez Araştırma Enstitüsünde Korkutan Yangın

Yalova Atatürk Merkez Araştırma Enstitüsünde Korkutan Yangın

Güncel Haberler

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsündeki mantar bölümünde çıkan yangın nedeniyle oluşan dev dumanlar korkuttu. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Maddi hasar oluştu.

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsündeki mantar bölümünde çıkan yangın nedeniyle oluşan dev dumanlar korkuttu. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yalova merkezde bulunan Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü içinde faaliyet gösteren Mantar Üretim Mükemmeliyet Merkezinde plastik kasaların bulunduğu alanda, henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Daha sonra yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangın nedeniyle maddi hasar oluştu. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Yalova Bahçe Güncel Haberler

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