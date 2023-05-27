Yalova Atatürk Merkez Araştırma Enstitüsü'nde korkutan yangın

YALOVA - Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'ndeki mantar bölümünde çıkan yangın nedeniyle oluşan dev dumanlar korkuttu. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yalova merkezde bulunan Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü içinde faaliyet gösteren Mantar Üretim Mükemmeliyet Merkezi'nde plastik kasaların bulunduğu alanda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Daha sonra yangını söndüren ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.