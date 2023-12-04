Yalova Armutlu'da Deprem Nedeniyle Eğitime Bir Gün Ara Verildi

Yalova'nın Armutlu ilçesinde meydana gelen deprem sonrası tedbir amaçlı olarak eğitim-öğretime bir gün ara verildi.

Yalova'nın Armutlu Kaymakamlığı, meydana gelen deprem nedeniyle tedbir amaçlı eğitim-öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Bugün saat 10.42'de Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında 8,98 kilometre derinlikte ve 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yalova Armutlu Kaymakamlığı deprem nedeniyle tedbir amaçlı eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Merkez üssü Marmara-Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilçemiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 04.12.2023 tarihinde 1 gün eğitim-öğretime ara verilmiştir."