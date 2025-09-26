Haberler

Yalova Adliyesinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova Adliye binası önünde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayın faali kısa sürede yakalandı.

Yalova'da adliye binası girişindeki silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Adliyesi girişinde Ö.A. (31), husumetli olduğu öğrenilen H.T. (40) ve E.K'ye (77) silahla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırıda bacağından yaralanan E.K. ise ambulansla kaldırıldığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis, adliye ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
CHP'nin yaptığı itirazı mahkeme reddetti, Gürsel Tekin'in görevi sürecek

Gürsel Tekin'in görevi sürecek mi? CHP'nin itirazında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki ilde konserleri iptal edilen Hayko Cepkin'den manidar paylaşım

İki ilde konserleri iptal edilen Hayko Cepkin'den manidar paylaşım
Skandalda son perde: Sosyal medyada 'Kocamı aldattım' akımı başladı

Skandalda son perde: "Kocamı aldattım" akımı başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.