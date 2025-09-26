Yalova Adliyesinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Yalova'da adliye binası girişindeki silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Adliyesi girişinde Ö.A. (31), husumetli olduğu öğrenilen H.T. (40) ve E.K'ye (77) silahla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırıda bacağından yaralanan E.K. ise ambulansla kaldırıldığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis, adliye ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.