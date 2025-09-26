Yalova Adliyesi Önünde Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

1) YALOVA ADLİYESİ ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

YALOVA Adliyesi önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaçan şüpheli, polisler tarafından yakalandı.

Yalova Adliyesi'nde sabah saatlerinde karşılaşan husumetliler arasında çıkan tartışma, dışarıda kavgaya dönüştü. Kavgada Ömer A., yanında bulunan tabancayla Halis Turan'ı (40) öldürdü, 1 kişiyi ise diz kapağından yaraladı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay sonrası kaçan Ömer A., Atatürk Enstitüsü Bahçesi'nde polisler tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DURUŞMALAR ERTELENDİ

Yalova Adliyesi'nin önünde, sabah saatlerinde, Ömer A.'nın husumetli olduğu Halis Turan'ı öldürüp, E.K.'yi (77) de dizinden yaraladığı olay sonrası, Yalova Adliyesi'nde bugün yapılacak duruşmalar ertelendi. Polis ekipleri, adliye çevresinde önlem aldı. Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri de olay yerinde araştırma yapıyor.