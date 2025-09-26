Yalova Adliyesi'nde Silahlı Saldırı: Duruşmalar Ertelendi

Yalova Adliyesi'nin önünde, sabah saatlerinde, Ömer A.'nın husumetli olduğu Halis Turan'ı öldürüp, E.K.'yi (77) de dizinden yaraladığı olay sonrası, Yalova Adliyesi'nde bugün yapılacak duruşmalar ertelendi. Polis ekipleri, adliye çevresinde önlem aldı. Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri de olay yerinde araştırma yapıyor.

HABER: Zehra BAYKAL-Hasan BOZBEY/YALOVA,