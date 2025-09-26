Haberler

Yalova Adliyesi'nde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Yalova Adliyesi girişinde yaşanan silahlı saldırıda, Halis T. hayatını kaybederken, E.K. bacağından yaralandı. Olay, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki kişi arasında gerçekleşti. Şüpheli kısa sürede yakalandı.

Yalova'da adliye binası girişindeki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Adliyesi girişinde Ömer A. (31), husumetlisi olduğu öğrenilen Halis T'ye (40) silahla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halis T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırı sırasında çevrede bulunan vatandaşlardan E.K. (77) de bacağından yaralandı.

Yaralı, ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis, adliye ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Husumetin nedeni arazi anlaşmazlığı sonucu yaşanan cinayetmiş

Taraflar arasındaki husumetin, Bursa'daki bir arazi anlaşmazlığı nedeniyle zanlının yakınlarından Abdurrahman Arslan'ın ölümüyle sonuçlanan cinayetten kaynaklandığı, Halis T'nin Bursa 18. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya Yalova'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmak üzere adliyeye geldiği, ardından aracında unuttuğu eşyasını almak için döndüğü sırada pusuda bekleyen Ömer A'nın silahlı saldırısına uğradığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel
