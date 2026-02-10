Haberler

Yalova'da denizi kirleten gemiye ceza kesildi

Yalova açıklarında denize kirli balast suyu bırakan ticari gemiye 17 milyon lira ceza uygulandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, 'Narı Strenght' adlı tankerin çevreye zarar verdiği belirtildi.

Yalova açıklarında Marmara Denizi'ne atık bırakan ticari geminin ait olduğu şirkete yaklaşık 17 milyon lira ceza uygulandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yalova açıklarında kirli balast suyunun denize boşaltıldığına dair haberlere istinaden inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Panama bayraklı 'Narı Strenght' adlı tanker gemisine, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesi (I/2) bendi kapsamında (denize kirli balast tahliyesi yapmak) idari para cezası uygulanmış, ayrıca ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 181. maddesi uyarınca (çevreyi kasten kirletmek) adli tahkikat başlatılmıştır." denildi.

Bu arada denize kirli balast tahliyesi yaptığı belirlenen gemiye, yaklaşık 17 milyon lira ceza kesildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel
