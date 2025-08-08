Yalnız Yaşayan Yaşlı Adam Huzurevine Yerleştirildi

Adana'da yalnız yaşayan ve bakacak kimsesi olmayan yaşlı adam huzurevine yerleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 2012'de eşi ile evini kaybeden ve tek başına yaşayan 72 yaşındaki Mustafa Şamar'a ulaşıldı.

Bakıma muhtaç olduğunu tespit edilen ve huzurevine yerleşmek istemeyen Şamar, Vali Yavuz Selim Köşger tarafından ikna edilerek huzurevine yerleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yavuz Selim Köşger, ihtiyaç sahibi büyüklerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Olayı öğrenir öğrenmez hemen harekete geçerek Mustafa amcamızı ikna edip huzurevine yerleştirdik. Devletimiz ihtiyaç sahibi vatandaşımızın yanında olmaya devam edecektir. Kendisine sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum."

Mustafa Şamar da Vali Köşger ve emeği geçen herkese teşekkür etti.